Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. Спортист (Своге) се изстреля в тройката след победа над Лудогорец II

Спортист (Своге) се изстреля в тройката след победа над Лудогорец II

  • 10 авг 2025 | 20:13
  • 338
  • 0
Спортист (Своге) се изстреля в тройката след победа над Лудогорец II

Спортист (Своге) надигра с 2:1 дублиращия тим на Лудогорец в мач от третия кръг на Втора лига.

Двата отбора се оттеглиха при нулево равенство след първата част. “Шоколадите” откриха резултата чрез Ивелин Георгиев в 47-ата минута. Младите футболисти на гостите изравниха в 80-ата минута с попадение на Георги Пенчев.

С точен изстрел на Жозе Силва в 84-ата минута обаче домакините прибраха трите точки.

Това бе първа победа за Спортист през новия сезон, която качи отбора на трето място в класирането, отстъпвайки единствено на Фратрия и Вихрен.

СПОРТИСТ (СВОГЕ) - ЛУДОГОРЕЦ II 2:1

1:0 Ивелин Георгиев 47
1:1 Георги Пенчев 80
2:1 Жозе Силва 84

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски 2:1 Спартак (Варна)

Левски 2:1 Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 20:36
  • 82558
  • 271
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 71694
  • 16
Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

  • 10 авг 2025 | 18:31
  • 1507
  • 0
Берое подписа с аржентински защитник

Берое подписа с аржентински защитник

  • 10 авг 2025 | 18:10
  • 550
  • 0
Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

  • 10 авг 2025 | 17:41
  • 1472
  • 0
Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

  • 10 авг 2025 | 17:15
  • 4289
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:1 Спартак (Варна)

Левски 2:1 Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 20:36
  • 82558
  • 271
11-те на Ботев и Локомотив (София)

11-те на Ботев и Локомотив (София)

  • 10 авг 2025 | 20:05
  • 3763
  • 2
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 35156
  • 84
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 71694
  • 16
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 57852
  • 193
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 33966
  • 92