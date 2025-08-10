Спортист (Своге) се изстреля в тройката след победа над Лудогорец II

Спортист (Своге) надигра с 2:1 дублиращия тим на Лудогорец в мач от третия кръг на Втора лига.

Двата отбора се оттеглиха при нулево равенство след първата част. “Шоколадите” откриха резултата чрез Ивелин Георгиев в 47-ата минута. Младите футболисти на гостите изравниха в 80-ата минута с попадение на Георги Пенчев.

С точен изстрел на Жозе Силва в 84-ата минута обаче домакините прибраха трите точки.

Това бе първа победа за Спортист през новия сезон, която качи отбора на трето място в класирането, отстъпвайки единствено на Фратрия и Вихрен.

СПОРТИСТ (СВОГЕ) - ЛУДОГОРЕЦ II 2:1

1:0 Ивелин Георгиев 47

1:1 Георги Пенчев 80

2:1 Жозе Силва 84