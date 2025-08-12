Популярни
Важна задача за Лудогорец в Унгария, българският шампион се изправя срещу Ференцварош по пътя към мечтата – на живо от Будапеща
  2. Спартак (Плевен)
Бислимов: Мястото на Спартак е в efbet Лига, но нямаме добро финансиране

  • 12 авг 2025 | 20:24
  • 432
  • 2

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов говори след загубата с 0:2 от Дунав (Русе). Наставникът разкри, че клубът има проблеми с финансирането и това се явява пречка за привличането на опитни и класни футболисти.

"С оглед на това, че ни напуснаха 8-9 човека и привлякохме много млади момчета, съм доволен от себераздаването и характера, който показаха. През първото полувреме искахме да играем на контраатака, защото знаехме силните и слабите страни на Дунав (Русе). След почивката взехме инициативата, разигравахме топката и създадохме няколко ситуации.

Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен
Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен

Има много мачове, в които момчетата да се каляват. Първенството е дълго, ще стиковаме нещата. Нямаме дълга скамейка, което е голям проблем. Доволен съм от футболистите. Дават максимума и така трябва да продължават.

Мястото на Спартак е в efbet Лига, но нямаме добро финансиране. Ние сме отборът с най-малкия бюджет. Аз съм първият човек, който иска отборът да атакува първите места. Ще се постараем за по-добро класиране.

Всичко, което е обещано на футболистите, се дава. Не можем да си позволим да вземем по-класни и опитни играчи. Когато всички са на линия, ще изглеждаме доста по-добре", заяви Бислимов.

