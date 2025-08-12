Стрелба стресна всички на Световно по водна топка

Стрелба прекъсна световното първенство по водна топка за девойки до 20 години в Бразилския град Салвадор.

#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.



After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0 — Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025

Инцидентът се разрази по време на срещата от груповата фаза между Китай и Канада, а реакцията очаквано бе паническо бягство от басейна.

На видео, което се появи в социалните мрежи, се чуват и двата изстрела.

След първия няма реакция, но след втория съдиите решават да извадят китайките и канадките от басейна. Момичетата плуват в паника, а мачът е прекъснат.

По трибуните също се виждат реакции. След като момичетата излизат от басейна, те лягат на пода.

В крайна сметка срещата продължи, а Китай победи с 12:8.

При девойките на шампионата България няма представителки.

Организаторите разкриха, че няма пострадали при инцидента.

В случая, става дума за гонка на полицията с престъпници извън спортното съоръжение. То обаче е на открито и звукът е отекнал доста заплашително.

btvsport.bg