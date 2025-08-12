Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Стрелба стресна всички на Световно по водна топка

Стрелба стресна всички на Световно по водна топка

  • 12 авг 2025 | 16:40
  • 321
  • 0
Стрелба стресна всички на Световно по водна топка

Стрелба прекъсна световното първенство по водна топка за девойки до 20 години в Бразилския град Салвадор.

Инцидентът се разрази по време на срещата от груповата фаза между Китай и Канада, а реакцията очаквано бе паническо бягство от басейна.

На видео, което се появи в социалните мрежи, се чуват и двата изстрела.

След първия няма реакция, но след втория съдиите решават да извадят китайките и канадките от басейна. Момичетата плуват в паника, а мачът е прекъснат.

По трибуните също се виждат реакции. След като момичетата излизат от басейна, те лягат на пода.

В крайна сметка срещата продължи, а Китай победи с 12:8.

При девойките на шампионата България няма представителки.

Организаторите разкриха, че няма пострадали при инцидента.

В случая, става дума за гонка на полицията с престъпници извън спортното съоръжение. То обаче е на открито и звукът е отекнал доста заплашително.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Витоша спечели ДП по скокове във вода

Витоша спечели ДП по скокове във вода

  • 11 авг 2025 | 14:49
  • 845
  • 0
СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на ДП по скокове във вода

СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на ДП по скокове във вода

  • 11 авг 2025 | 14:39
  • 575
  • 0
Адам Пийти след първия си триатлон: Едно от най-трудните неща, които съм правил

Адам Пийти след първия си триатлон: Едно от най-трудните неща, които съм правил

  • 11 авг 2025 | 14:06
  • 2473
  • 4
Александър Киров и Валентин Андонов са 9-и на Световното в Тракай

Александър Киров и Валентин Андонов са 9-и на Световното в Тракай

  • 10 авг 2025 | 11:26
  • 1428
  • 0
Румяна Стоянова е 19-а на скиф на Световното в Тракай

Румяна Стоянова е 19-а на скиф на Световното в Тракай

  • 9 авг 2025 | 14:21
  • 476
  • 0
47 стотни разделиха Александър Киров и Валентин Андонов от Финал A в Тракай

47 стотни разделиха Александър Киров и Валентин Андонов от Финал A в Тракай

  • 9 авг 2025 | 08:20
  • 2043
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 25027
  • 27
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 35204
  • 18
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 20994
  • 70
Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

  • 12 авг 2025 | 17:10
  • 1562
  • 0
11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

  • 12 авг 2025 | 16:53
  • 1447
  • 0
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 28099
  • 78