UFC премахват модела на платените излъчвания през 2026-а

  • 11 авг 2025 | 15:32
  • 2366
  • 0
Елитната ММА верига UFC няма да работи с "pay-per-view" модел за платени гледания на бойните им галавечери след началото на 2026-а година. Това съобщи президентът на бойната верига Дейна Уайт в социалните мрежи.

UFC вече ще излъчва събитията си по платформите на "Paramount" и CBS, а феновете в САЩ няма да доплащат повече, за да гледат някои от най-добрите бойци в света от дома си.

“Тази историческа сделка с “Paramount” и “CBS” е невероятна за феновете на UFC и нашите спортисти. За първи път феновете в САЩ ще имат достъп до съдържание на UFC без “Pay-per-view” модел и това ще направи събитията по-достъпни на тази голяма платформа. Тази сделка поставя UFC редом до най-големите спортове в света. Обхватът, който “Paramount” и “CBS”  дава, е огромна победа за нашите спортисти и всеки, който обича този спорт”

Според прессъобщение на UFC и "Skydance Corporation", собственик на Paramount, сделката е на стойност 7,7 милиарда долара за седем години. Тринадесетте годишни събития с PPV на UFC, плюс 30 допълнителни събития Fight Night, ще се излъчват на стрийминг платформата "Paramount+". Допълнителни събития ще се излъчват на живо и по CBS, водещата мрежа на Paramount.

„Тази промяна в стратегията за разпространение ще отключи по-голяма достъпност и откриваемост за спортните фенове и ще осигури важен катализатор за стимулиране на ангажираността и по-нататъшен растеж на абонатите за Paramount+“, се казва в съобщение на компанията, добавяйки, че ще разгледа договорите за излъчване на UFC извън САЩ, когато станат достъпни.

Според съобщението на Paramount, компанията ще плаща средно 1,1 милиарда долара годишно за правата за излъчване на UFC. Тази сума е претеглена, за да бъде по-висока годишно в по-късните години на сделката.

Събитията на UFC ще продължат да бъдат излъчвани в България по каналите на Max Sport.

