  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева се класира за 1/4-финалите на двойки в Румъния

  • 12 авг 2025 | 15:34
  • 294
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Мара Гае (Румъния) елиминираха представителките на домакините Анка Стефания Саучук и Мария Теодореску с 6:0, 6:3 за 53 минути на корта.

На сингъл Енчева е поставена под номер 4 в схемата и първата й съперничка ще бъде румънската квалификантка Мария Сара Попа.

В надпреварата ще участва още една българка - 16-годишната Валерия Гърневска. Тя преодоля квалификациите и на старта на основната схема излиза срещу Сара Виктория Балан (Румъния).

В края на юни Енчева спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).

