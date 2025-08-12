Тайбрек-Аленка с два впечатляващи рекорда

Арина Сабаленка подобри не един, а два рекорда за тайбрек по време на победата си в третия кръг над Ема Радукану в Синсинати в понеделник.

Тя се наложи с 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5) след три часа и девет минути на корта, като двубоят бе белязан от изтощителния осми гейм в третия сет, продължил 23 минути и 13 дюса, който британката все пак спечели.

Но с двата си успеха в тайбрек, Сабаленка пренаписа историята два пъти:

1. Рекорд за най-много спечелени тайбрекове за един сезон в Откритата ера (при жените).

Това бяха 17-ият и 18-ият тайбрек, които тя печели през тази година, с което счупи рекорда за най-много спечелени тайбрекове за един сезон при жените в Откритата ера на турнирно ниво. Преди мача в понеделник световната №1 бе изравнена с три други тенисистки на 16.

Най-много спечелени тайбрекове от жена в един сезон в Откритата ера (турнирно ниво):

18: Арина Сабаленка (2025)

16: Били Джийн Кинг (1971)

16: Уенди Търнбул (1978)

16: Елена Рибакина (2023)

2. Рекорд за най-много поред спечелени тайбрекове от жена в Откритата ера

Сабаленка вече има 16 поредни спечелени тайбрекa, с което подобри рекорда за най-дълга подобна серия при жените в Откритата ера (турнирно ниво). Досегашният рекорд беше на Слоун Стивънс – 14 поредни тайбрекa между „Ролан Гарос“ 2015 и „Уимбълдън“ 2016.

Сега балансът ѝ за сезона в тайбрек е 18-1.

Резултати на Арина Сабаленка в тайбрекове през 2025:

поб. Путинцева, Бризбейн 3 кръг – 7-6 (2), 6-4

поб. Таусон, Открито първенство на Австралия 3 кръг – 7-6 (5), 6-4

заг. Александрова, Доха 2 кръг – 6-3, 3-6, 6-7 (5)

поб. Кеслър, Индиън Уелс 2 кръг – 7-6 (4), 6-3

поб. Костюк, Мадрид 1/4 финал – 7-6 (4), 7-6 (7)

поб. Гоф, Мадрид финал – 6-3, 7-6 (3)

поб. Костюк, Рим 4 кръг – 6-1, 7-6 (8)

поб. Женг, „Ролан Гарос“ 1/4 финал – 7-6 (3), 6-3

поб. Швьонтек, „Ролан Гарос“ 1/2 финал – 7-6 (1), 4-6, 6-0

заг. Гоф, „Ролан Гарос“ финал – 7-6 (5), 2-6, 4-6

поб. Масарова, Берлин 2 кръг – 6-2, 7-6 (6)

поб. Рибакина, Берлин 1/4 финал – 7-6 (6), 3-6, 7-6 (6)

поб. Бузкова, „Уимбълдън“ 2 кръг – 7-6 (4), 6-4

поб. Радукану, „Уимбълдън“ 3 кръг – 7-6 (6), 6-4

поб. Мертенс, „Уимбълдън“ 4 кръг – 6-4, 7-6 (4)

поб. Радукану, Синсинати 3 кръг – 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5)