  • 12 авг 2025 | 13:26
  • 251
  • 0
Кристиян Желев остава в Берое и през следващия сезон, обявиха официално от старозагорския клуб в страницата си във “Фейсбук”. .Младежкият национал на България се присъедини към тима преди година и дебютира в Sesame НБЛ, записвайки участие в 12 срещи.

“Добрите изяви му донесоха и място в отбора на Младите играчи в Мача на Звездите”, посочват от Берое.

“Хасковлията е играл още за Хасково в ББЛ и в младежката формация на Академик Бултекс. През 2024 година печели бронзов медал и промоция в Дивизия А на Европейското първенство с юношеския национален отбор на България.

Крис, пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!”, пишат още старозагорци.

До този момент Берое привлече привлече 18-годишния Никола Нанков, Александър Матушев, Милен Захариев и трима американци - Айзък Джесъп, Де'Шон Парсънс и Дариъс Куизенбери, а Мартин Йорданов и Ивайло Тонев преподписаха своите договори.

