Пегула смята, че US Open трябва да комуникира по-добре с играчите

Номер 4 в световната ранглиста на WTA Джесика Пегула заяви, че обновеният формат на турнира по смесени двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис може да предизвика силен зрителски интерес, но призова организаторите да подобрят комуникацията с играчите, преди да решават да правят подобни промени.

През февруари последният турнир от Големия шлем за годината обяви, че състезанието по смесени двойки, което ще предложи награден фонд от 1 милион долара, ще се проведе от 19 до 20 август, преди основната схема на сингъл следващата седмица.

Форматът на състезанието беше променен, за да включва 16 отбора, половината от 32-а, които се състезаваха миналата година, с осем двойки, базирани на комбинираното класиране в ранглистата на играчите в сингъл, и осем с "уайлд кард".

Мачовете ще бъдат до три сета, с кратки сетове до четири гейма, без предимство и тайбрек от 10 точки вместо трети сет. Финалът ще бъде в три сета до шест гейма.

Това решение беше описано от защитаващите титлата на Откритото първенство на САЩ италианци Сара Ерани и Андреа Вавасори като "дълбока несправедливост" към играчите на двойки, а Пегула, която е част от Съвета на тенисистките към WTA, заяви, че е необходима повече комуникация между организаторите и самите играчи.

"За мен е чест, че ме поканиха. Ще бъде страхотно, ще бъде забавно и феновете наистина ще му се насладят", каза Пегула пред медиите на продължаващия турнир в Синсинати.

"В същото време, начинът, по който го направиха, не мисля, че беше ок . . . Казахме си: "Добре, вие се развихрихте и променихте формата, без да кажете на никого. Просто го направихте". Говорихте ли с играчите? Получихте ли тяхното мнение как би могло да бъде по-добре? Това е нещо, върху което ние, като играчи, се опитваме да работим с тях, като по този начин направим комуникацията много по-гладка. Чувствам, че може би ако имаше обратна връзка за формата, тогава реакцията щеше да е малко по-различна, а не толкова разнопосочна", добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Организаторите на Откритото първенство на САЩ заявиха, че разбира обратната връзка, но подчертаха, че обновеното събитие ще издигне смесените двойки на по-високо ниво и ще вдъхнови повече хора да играят тенис.

Пегула, която ще бъде в тандем със сънародника си Томи Пол в състезанието, в което ще участват двойки като Карлос Алкарас/Ема Радукану и Яник Синер/Ема Наваро, заяви, че ограничаването на броя на участниците може да повлияе на приходите на играчите на двойки.

"Не е добре, когато играчите казват, че са разстроени, че сега не могат да играят или че това е начин за тях да печелят пари, а сега няма да получат. Ще бъде наистина забавно събитие, но в същото време ми се искаше да бяха общували с нас малко по-добре", завърши тя.

