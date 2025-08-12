Рая Карабова и Карла Бързакова станаха шампиони на двойки на Държавен турнир до 14 г. в София

Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) и Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) спечелиха титлата на двойки при девойките на Държавен турнир по тенис до 14 г. в София. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК "Дема".

Във финала на двойки при девойките Рая Карабова (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) и Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) победиха с 6:4, 6:2 Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) и Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

За финала на двойки при юношите се класираха Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) и Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) срещу Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) и Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив).