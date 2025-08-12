Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 7451
  • 7

Голям скандал се развихри в Хебър (Пазарджик), след като шефът на детско-юношеската школа Йордан Чолов е заплашил наставника на клуба Николай Митов, научи Sportal.bg. Това се случило вчера вечерта. Бившият помощник на Велислав Вуцов, който беше временно старши треньор до назначаването на Митов, явно не харесва специалиста, който пък спечели последните две промоции на клуба - влизане във Втора лига и след това завръщане в елита след пауза от 21 години.

Изглежда, че Чолов бил недоволен от изказването на Митов след равенството с Янтра (2:2) в Габрово, като явно се припознал в думите му и си позволил да изпрати изключително обидно и грозно съобщение.

Янтра измъкна точка от Хебър с късни голове
Янтра измъкна точка от Хебър с късни голове

Това вбесило Митов, който веднага се свързвал с президента на клуба Валентин Василев и е поставил ултиматум. “Или аз, или той. Аз няма да допусна шефът на школата да си позволява да ми пише толкова грозни и обидни неща по мой адрес, а също така да ми казва, че нямам право да се обаждам на треньор на школата, за да взема дете на тренировка с първия отбор. Аз съм тук, за да помогна на Хебър да направим добър отбор и да може градът да се радва на тим в елита, а не да се занимавам с такива глупости и интриги”, сподели Митов пред Sportal.bg.

Интересното е, че именно благодетелят на “зелените” лично върна Митов в Пазарджик и свали Чолов да работи само в школата. Настоящият шеф на ДЮШ в Хебър стартира подготовката на първия отбор и през първите 15 дни от нея, той водеше тренировъчния процес, като през този период е била направена и не малка част от селекцията.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 12723
  • 32
Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

  • 12 авг 2025 | 03:49
  • 3516
  • 0
Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

  • 12 авг 2025 | 03:26
  • 2650
  • 0
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 22088
  • 18
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 12 авг 2025 | 00:50
  • 11027
  • 18
Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

  • 11 авг 2025 | 23:56
  • 8029
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 7296
  • 4
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 263
  • 0
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 12194
  • 43
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 10665
  • 5
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 12723
  • 32