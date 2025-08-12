Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Голям скандал се развихри в Хебър (Пазарджик), след като шефът на детско-юношеската школа Йордан Чолов е заплашил наставника на клуба Николай Митов, научи Sportal.bg. Това се случило вчера вечерта. Бившият помощник на Велислав Вуцов, който беше временно старши треньор до назначаването на Митов, явно не харесва специалиста, който пък спечели последните две промоции на клуба - влизане във Втора лига и след това завръщане в елита след пауза от 21 години.

Изглежда, че Чолов бил недоволен от изказването на Митов след равенството с Янтра (2:2) в Габрово, като явно се припознал в думите му и си позволил да изпрати изключително обидно и грозно съобщение.

Това вбесило Митов, който веднага се свързвал с президента на клуба Валентин Василев и е поставил ултиматум. “Или аз, или той. Аз няма да допусна шефът на школата да си позволява да ми пише толкова грозни и обидни неща по мой адрес, а също така да ми казва, че нямам право да се обаждам на треньор на школата, за да взема дете на тренировка с първия отбор. Аз съм тук, за да помогна на Хебър да направим добър отбор и да може градът да се радва на тим в елита, а не да се занимавам с такива глупости и интриги”, сподели Митов пред Sportal.bg.

Интересното е, че именно благодетелят на “зелените” лично върна Митов в Пазарджик и свали Чолов да работи само в школата. Настоящият шеф на ДЮШ в Хебър стартира подготовката на първия отбор и през първите 15 дни от нея, той водеше тренировъчния процес, като през този период е била направена и не малка част от селекцията.