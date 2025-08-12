Джо О'Конър си осигури мач с Рони О'Съливан в Саудитска Арабия

Джо О’Конър изглежда готов да даде сериозно изпитание за Рони О’Съливан в 1/16-финалите на Мастърса в Саудитска Арабия, след като разби Сандерсън Лам с 5:0 в четвъртия кръг.

О’Конър, който беше финалист в Шампионатната лига по-рано този сезон, ще влезе с високо самочувствие в двубоя с любимеца на феновете О’Съливан във вторник вечер (около 20:00) в Джеда. Серии от 97, 69 и 112 точки му помогнаха да пречупи Лам безапелационно.

„Играя стабилно този сезон, макар че смятам, че имам още доста какво да подобрявам“, каза О’Конър след победата. „Възползвам се от шансовете си и не изпускам лесни топки. Това може да е сезонът, в който ще се представя наистина добре и ще спечеля първия си трофей. Идвам на всеки турнир с цел да го спечеля.

Рони е най-добрият в историята, винаги е бил главната фигура в снукъра. Удоволствие е да го гледаш, когато е във форма. Харесва ми да играя срещу топ съперници на най-голямата сцена, не се крия от прожекторите.“

Стивън Магуайър надгради отличния си старт на сезона с победа 5:0 над близкия си приятел Антъни Макгил, реализирайки серии от 52, 128, 81, 52, 64 и 64 точки, с което си осигури мач с Динг Дзюнхуей. „Това беше най-добрата ми игра за сезона, и то с голяма разлика,“ каза Магуайър от Глазгоу, който спечели първия ранкинг турнир на кампанията – Championship League. „Всички можем да играем – Антъни можеше да направи същото срещу мен в друга вечер. Когато печелиш мачове, добиваш увереност и започваш да им се наслаждаваш повече. Сега идват „големите момчета“, но може би все още мога да се състезавам с тях.“

Бен Ууластън отново доказа, че може да елиминира по-високо класирани съперници, след като изтръгна драматична победа с 5:4 над Джак Лисовски и си осигури мач с Нийл Робъртсън. Ууластън завърши миналия сезон с победа над Марк Селби в "Крусибъл" – най-големият успех в кариерата му до момента. Днес играчът от Лестър навакса изоставане от 0:2, за да се наложи над Лисовски, с най-висока серия от 63 точки.

„Джак игра по-добре от мен, но успях да открадна няколко партии по розовата и черната топка,“ каза Уластън. „Победата над Марк (в "Крусибъл") ми даде много увереност, особено в играта по безопасност. Знам, че трябва да вкарвам по-високи серии, ако реализирам, мога да бия всеки, защото винаги ще си създам шансове. Работя допълнително върху това, защото знам, че ако искам да съм сред топ 16, трябва да се подобря.“

Тепчайя Ън-Нух, който в неделя направи максимален брейк от 147, победи бившия финалист от "Крусибъл" Джак Джоунс с 5:1. След като загуби първата партия, тайландският състезател реализира серии от 57, 67, 95, 110 и 103 точки и си осигури интригуващ мач с Шон Мърфи.

Китаецът Юан Съдзюн остава непобеден в мачове от ранкинг турнири този сезон, след като разгроми Стан Мууди с 5:0 с най-високи серии от 89 и 65 точки. Оливър Лайнс записа топ серия от 106 точки при успеха си с 5:2 над Нопон Сенгкам, с което си осигури двубой с приятеля си Джъд Тръмп.

Стивън Холуърт постигна най-големия финансов успех в кариерата си – £20,000 – след победа над Джоу Юелун. Холуърт е един от четиримата играчи, които започнаха от първия кръг и достигнаха до 1/32-финалите, заедно с пакистанеца Фарах Аджайб, китаеца Чан Бингю и украинеца Юлиан Бойко.