Дейна Уайт: Ще направим невероятни битки с новата тв сделка

С изтичането на договора между UFC и ESPN по-късно тази година, TKO Group в продължение на няколко месеца работи по ново споразумение за излъчване на организацията, но по думите на Дейна Уайт той никога не е вярвал, че Paramount ще се превърне в новия дом на водещата ММА промоция в света.

UFC премахват модела на платените излъчвания през 2026-а

„Не, не мислех, че ще стигнем дотук,“ каза Уайт в понеделник в предаването "The Pat McAfee Show" след обявяването на новината от Paramount и UFC, „но така се развиха нещата.“

В понеделник TKO Group, която притежава UFC и WWE, сключи седемгодишен договор за излъчване на стойност 7,7 милиарда долара с Paramount. От 2026 г. годишните 43 събития на UFC – досега разделени на 13 платени събития (pay-per-view) и 30 допълнителни Fight Night вечери – ще бъдат излъчвани в стрийминг платформата Paramount+, а допълнителни гала вечери ще се излъчват на живо и по CBS, водещият телевизионен канал на Paramount.

Най-голямата промяна за феновете (макар и не тези в България) е, че Paramount и UFC напускат модела pay-per-view, като всяко събитие ще бъде достъпно за всички абонати на Paramount+ (в САЩ цената варира между 7,99 и 12,99 долара месечно, като по-скъпият план е без реклами и включва Showtime).

„Ако погледнете какви ходове правят сега (Paramount) и съдържанието, което имат – току-що взеха South Park. Те имат Yellowstone, Mob Land, който е голям хит, Tulsa King и списъкът продължава. Така че, ако сте фен на UFC, вече излизате от модела на pay-per-view и просто плащате 12-13 долара на месец, за да получите всичко това, плюс цялото UFC съдържание,“ каза Уайт пред CBS Sports.

В интервю за New York Post Уайт остави отворена възможността все пак да има „единични pay-per-view събития“.

Какво означава премахването на pay-per-view за феновете на UFC?

Макар на пръв поглед това да изглежда като голяма финансова победа за зрителите, решението повдига въпроси за мотивацията на UFC да прави качествени бойни карти за тези 13 големи събития. Уайт разкри, че се планира провеждането на четири мащабни галавечери годишно по CBS.

„Говорим за битки пред Белия дом догодина на 4 юли – за 250-годишнината на Америка. Представете си огромен мач на тревната площ пред Белия дом, излъчен по CBS,“ каза той.

„Ние имаме събития всяка събота. Така че, когато питате за сезони и почивка – UFC няма почивка. Винаги се опитвам да правя най-големите и най-добрите събития, с качествена карта от първия до последния мач. Ще направим невероятни неща през следващите години с Paramount и CBS. Винаги търся да привличам най-добрите таланти и да организирам най-великите битки.“

Очакваше се, че UFC ще се озове в Netflix поне частично, тъй като най-голямата стрийминг платформа вече излъчва WWE Raw и големи WWE събития. Самият Уайт през юли 2024 г. бе казал, че UFC обмисля присъствие на няколко платформи, подобно на NFL и NBA.

В крайна сметка обаче TKO сключи ексклузивна сделка с Paramount, за която Уайт призна, че е доволен – дори и да не я е предвиждал.

„Това са всички неща, за които някога съм мечтал,“ каза Уайт. „Със стрийминг платформите моята голяма мечта беше един ден да бъдем на платформа, където целият свят може да гледа битките едновременно и по един и същи канал. И определено се приближаваме към тази моя визия.“