Белчев: Далеч сме от изискванията

Наставникът на Септември Стамен Белчев бе разочарован от четвъртата поредна загуба на тима и поражението с 2:3 от Берое. Специалистът е на мнение, че отборът трябва спешно да намери изход от кризата.

"Причините трябва да ги потърсим изцяло в нас. Това, което показахме през първото полувреме, е много далеч от нашите изисквания. Не пресирахме, бяхме далеч, на всяка топка зад гърба имаха предимство. В малкото моменти, в които намалявахме резултата, късметът не беше на наша страна“, заяви Белчев.

"Трябва да излезем само и единствено с победа. Напрежение със сигурност има в тези млади футболисти, но това не е оправдание. Отстъпвахме в агресията, стоим далеч от противника, даваме му да има пространство, да се обърне, да стреля" каза още специалистът.

