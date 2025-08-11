Популярни
Треньорът на босненците разкритикува слабата форма на отбора

  • 11 авг 2025 | 20:34
  • 316
  • 0
Старши треньорът на националния отбор по баскетбол на Босна и Херцеговина Адис Бечирагич отправи критики по повод слабата форма на тима в подготовката за предстоящото Европейско първенство, включително на една от звездите в състава Юсуф Нуркич.

Босненците записаха загуби от Черна гора, Сърбия и Китай в контролите си до момента. На Евробаскет 2025 отборът на Босна и Херцеговина е в група с Испания, Италия, Гърция и Грузия.

"Нуркич е извън форма и едва може да тича", каза Бечирагич по повод баскетболиста на Юта Джаз от НБА, който реализира 15 точки в двубоя с Черна гора.

Колкото до натурализирания Хавиер Кастанеда, треньорът коментира: "Той не тренира. Само преди два дни започна да се включва в заниманията пет на пет. Трябва да бъде интегриран в състава, който играе заедно вече от две години".

Сега за Босна и Херцеговина предстоят контроли с Великобритания и Белгия на 16 и 17 август, а след това още два мача с белгийците на 23 и 24 август.

