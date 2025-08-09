Проблеми в атака за Арда (Кърджали)

Треньорът на Арда Александър Тунчев ще трябва да решава проблем в атака за предстоящото домакинство на Локомотив (Пловдив). Двубоят в Кърджали е в понеделник от 21:15 часа.

43-годишният наставник се надява да няма такъв за реванша с Кауно Жалгирис в четвъртък. Причината е, че след успеха в Литва с травми са Георги Николов и Антонио Вутов, пише "Тема Спорт".

Дошлият от Ботев (Пловдив) нападател стана жертва на циничния фал още във 2-ата минута на Дамян Павлович, който му костваше и червен картон. 23-годишният футболист получи медицинска помощ и стисна зъби, като доигра полувремето.

На почивката обаче се наложи да бъде заменен от Антонио Вутов. Юношата на Левски отбеляза победното попадение, но в края на двубоя и той напусна контузен.