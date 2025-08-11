Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно (Жалгирис)

Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата започва в 21:15 часа на стадион "Арена Арда" в Кърджали, като главен съдия ще бъде Георги Давидов. Домакините търсят първата си победа на собствен терен в първенството, докато "смърфовете" се стремят да продължат силния си старт в шампионата.

Локомотив (Пловдив) заема четвъртата позиция в класирането със 7 точки от три изиграни мача, като тимът е отбелязал 3 гола и е допуснал само един. Пловдивчани са в добра позиция да атакуват челните места, като победа в Кърджали би ги изстреляла още по-напред в класирането. От своя страна, Арда се намира на осмата позиция с 4 точки, но впечатлява с голова разлика 6:2. Пет от тези попадения дойдоха в предишния мач на кърджалийския тим, когато Арда победи Ботев (Пловдив) с 5:0 на "Колежа". Кърджалийци имат възможност с евентуален успех да се изравнят по точки с Локомотив.

Арда демонстрира добра форма и продължава своя поход в европейските клубни турнири. Най-скорошният успех на Арда на европейската сцена бе срещу литовския Кауно Жалгирис. Мачът се игра в четвъртък, а Антонио Вутов донесе успеха с 1:0. Локомотив (Пловдив) също показва стабилност. "Смърфовете" стартираха сезона с победа над Добруджа с 1:0, последвана от равенство с Монтана 1:1. Най-впечатляващият им резултат е победата над ЦСКА в предишния кръг.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава относително равностойна борба с лек превес за Локомотив (Пловдив), който има две победи срещу една за Арда и две равенства.

Треньорът на Арда Александър Тунчев ще трябва да решава проблем в атака за предстоящото домакинство на Локомотив (Пловдив). Двубоят в Кърджали е в понеделник от 21:15 часа. 43-годишният наставник се надява да няма такъв за реванша с Кауно Жалгирис в четвъртък. Причината е, че след успеха в Литва с травми са Георги Николов и Антонио Вутов.

В групата на „черно-белите“ се завръщат Хуан Переа и Тодор Павлов. Сред 20-те попадна и юношата на клуба Александър Александров.