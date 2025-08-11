Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно (Жалгирис)

Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно (Жалгирис)

  • 11 авг 2025 | 07:26
  • 627
  • 2
Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно (Жалгирис)

Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата започва в 21:15 часа на стадион "Арена Арда" в Кърджали, като главен съдия ще бъде Георги Давидов. Домакините търсят първата си победа на собствен терен в първенството, докато "смърфовете" се стремят да продължат силния си старт в шампионата.

Локомотив (Пловдив) заема четвъртата позиция в класирането със 7 точки от три изиграни мача, като тимът е отбелязал 3 гола и е допуснал само един. Пловдивчани са в добра позиция да атакуват челните места, като победа в Кърджали би ги изстреляла още по-напред в класирането. От своя страна, Арда се намира на осмата позиция с 4 точки, но впечатлява с голова разлика 6:2. Пет от тези попадения дойдоха в предишния мач на кърджалийския тим, когато Арда победи Ботев (Пловдив) с 5:0 на "Колежа". Кърджалийци имат възможност с евентуален успех да се изравнят по точки с Локомотив.

Арда демонстрира добра форма и продължава своя поход в европейските клубни турнири. Най-скорошният успех на Арда на европейската сцена бе срещу литовския Кауно Жалгирис. Мачът се игра в четвъртък, а Антонио Вутов донесе успеха с 1:0. Локомотив (Пловдив) също показва стабилност. "Смърфовете" стартираха сезона с победа над Добруджа с 1:0, последвана от равенство с Монтана 1:1. Най-впечатляващият им резултат е победата над ЦСКА в предишния кръг.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава относително равностойна борба с лек превес за Локомотив (Пловдив), който има две победи срещу една за Арда и две равенства.

Треньорът на Арда Александър Тунчев ще трябва да решава проблем в атака за предстоящото домакинство на Локомотив (Пловдив). Двубоят в Кърджали е в понеделник от 21:15 часа. 43-годишният наставник се надява да няма такъв за реванша с Кауно Жалгирис в четвъртък. Причината е, че след успеха в Литва с травми са Георги Николов и Антонио Вутов.

В групата на „черно-белите“ се завръщат Хуан Переа и Тодор Павлов. Сред 20-те попадна и юношата на клуба Александър Александров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Генчев: Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания, атмосферата е враждебна

Генчев: Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания, атмосферата е враждебна

  • 10 авг 2025 | 23:39
  • 2282
  • 2
Киров: Започнахме притеснено, знам състезателите какви възможности имат

Киров: Започнахме притеснено, знам състезателите какви възможности имат

  • 10 авг 2025 | 23:34
  • 2037
  • 3
Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

  • 10 авг 2025 | 23:11
  • 37079
  • 83
Ковальов: Не съм играч на мача, взехме точки там, където никой не очакваше

Ковальов: Не съм играч на мача, взехме точки там, където никой не очакваше

  • 10 авг 2025 | 22:14
  • 3938
  • 0
Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

  • 10 авг 2025 | 21:53
  • 36908
  • 34
Сула: България заслужава Левски да продължи напред

Сула: България заслужава Левски да продължи напред

  • 10 авг 2025 | 21:14
  • 5104
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

  • 10 авг 2025 | 23:11
  • 37079
  • 83
Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 137327
  • 580
Ще дочака ли някой победа? Септември посреща Берое

Ще дочака ли някой победа? Септември посреща Берое

  • 11 авг 2025 | 07:11
  • 677
  • 0
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 60337
  • 100
Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабрегас и прегази Комо

Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабрегас и прегази Комо

  • 10 авг 2025 | 23:57
  • 16247
  • 1