Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски отпадна в първи кръг в София

Донски отпадна в първи кръг в София

  • 11 авг 2025 | 20:04
  • 380
  • 0
Донски отпадна в първи кръг в София

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис от категория ATP Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Българинът отстъпи пред Ариан Шах (Индия) със 7:5, 4:6, 4:6 .Двубоят продължи 2 часа и 25 минути.

Донски пропусна ранен пробив аванс, но с нов брейк в края на първия сет го спечели със 7:5. Българинът загуби подаването си още в първия гейм на втората част и не успя да го върне за крайното 4:6. Третата част също беше решена само един пробив във полза на Шах, който успя да стигне до решителен брейк в деветия гейм.

По-рано днес Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха успешно квалификациите и се класираха за основната схема.

Утре зрителите ще могат да наблюдават пет поредни срещи с българско участие на централния корт.  Входът за зрителите е свободен.

Следвай ни:

Още от Тенис

Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

  • 11 авг 2025 | 19:35
  • 1193
  • 0
Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

  • 11 авг 2025 | 18:17
  • 3267
  • 0
Иван Иванов и Александър Василев на корта в София вторник

Иван Иванов и Александър Василев на корта в София вторник

  • 11 авг 2025 | 16:01
  • 775
  • 0
Вики Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста

Вики Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста

  • 11 авг 2025 | 15:41
  • 623
  • 1
Александър Василев: Това е една стъпка напред

Александър Василев: Това е една стъпка напред

  • 11 авг 2025 | 13:25
  • 3044
  • 0
Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите в София

Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите в София

  • 11 авг 2025 | 13:23
  • 540
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 11 авг 2025 | 21:15
  • 3535
  • 6
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 15468
  • 42
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 33260
  • 123
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 41286
  • 239
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 9387
  • 4
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 22703
  • 10