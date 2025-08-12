Популярни
Порто даде заявка за желаната промяна

  12 авг 2025 | 01:27
Порто даде заявка за желаната промяна

Предишният сезон се превърна в пълен провал за Порто, но ръководството на "драконите" взе мерки и сериозно обнови състава. Тимът записа победи срещу Твенте и Атлетико Мадрид в единствените си две контроли, а на старта на Лига Португал разгроми с 3:0 Витория (Гимараеш).

Новият наставник Франческо Фариоли пусна сред титулярите петима футболисти, дошли през лятото. Пепе Акино откри резултата още в 12-тата минута след асистенция на Омар Сайнц и елегантно копване. В 32-рата минута Алберто Коща центрира от десния фланг и Саму Омородион беше точен с глава за 2:0.

Третото попадение отново бе дело на испанския нападател. Далечен изстрел на резервата Стивън Еустакио затрудни вратаря на Витория Шарлес, а Саму притича и довкара топката в мрежата. Малко по-късно и самият Еустакио отбеляза гол, но реферът го отмени заради засада.

Феновете на Порто почетоха паметта на бившия капитан на отбора Жорже Коща, който почина наскоро, със специална хореография. Във 2-рата минута целият стадион стана на крака и аплодира легендата на клуба.

