Погачар е прекалено изтощен, за да участва във Вуелтата

Мениджърът на UAE Team Emirates-XRG Мауро Джанети обясни, че решението на Тадей Погачар да не участва във Вуелтата е продиктувано от необходимостта да се даде на лидера на отбора психическо и физическо възстановяване след изключително успешния, но и много интензивен сезон 2025.

Поредицата му от победи започна с UAE Tour през февруари и завърши наскоро с четвърта победа в Тур дьо Франс за шест години. Той спечели още Страде Бианке, Обиколката на Фландрия, Лиеж–Бастон–Лиеж и Критериума Дофин. Най-слабото му представяне беше трето място в Милано–Сан Ремо. Решението да не кара на Вуелтата, която беше възможна цел през зимата, беше обявено малко след края на Тур дьо Франс. Вместо него, във Вуелтата UAE ще бъдат водени от Хуан Айусо и Жоао Алмейда.

Джанети подчерта, че е важно Погачар „да получи достатъчно физическа и психическа почивка, за да бъде щастлив в състезанията, да се наслаждава и да забавлява публиката, както винаги е правил“.

„Да си Тадей Погачар е хубаво, но не е лесно,“ каза Джанети. „Винаги е под огромно напрежение – всички очакват от него да е силен, да печели и да прави шоу. Той не е просто състезател, така че трябва да се погрижим за това.“

В скорошно интервю Погачар загатна, че брои годините до края на кариерата си: „Осъзнавам, че трябва да се наслаждавам на момента и да съм готов един ден да спра, да благодаря и да се сбогувам с колоезденето на най-високо ниво.“

Джанети изтъкна, че изключително интензивната първа половина на сезона е ключов фактор за решението. Погачар е състезавал 43 дни тази година срещу 54 по същото време през 2024 г., но вместо да гони двойката Джиро–Тур, този път е насочил усилията си към пролетните класики, включително Париж–Рубе, което не беше в първоначалната му програма.

„Да направиш всички класики – Страде, Фландрия, Рубе, Амстел, Лиеж – е огромно предизвикателство,“ каза Джанети. „Отвън хората може да не оценяват това, защото Париж–Рубе е само еднодневно състезание, но натоварването е по-голямо дори от едноседмична обиколка. Смяната на настилки, климатичните условия, динамиката на състезанието и различните съперници – това е голямо физическо и психическо изпитание. Нямаше как да участва и във Вуелтата.“

През последната седмица на Тур дьо Франс липсата на доминация от страна на Погачар доведе до спекулации за настроението и мотивацията му, но Джанети обясни, че той просто е бил уморен „като всички останали“. Въпреки това, представянето му в последния етап на Монмартър показало решимост да завърши на ударно и да изпрати психологическо послание към съперниците за Тур дьо Франс 2026.

„Беше труден и натоварен Тур – много трансфери, много внимание върху него. Но той спечели, усмихваше се и в последния ден заедно с Вут ван Аерт направи невероятно шоу,“ каза Джанети.

Отсъствието на Погачар прави Йонас Вингегор (Visma–Lease a Bike) големия фаворит за общата победа във Вуелтата, но Джанети подчерта, че Айусо и Алмейда също ще играят важна роля. Айусо има мотив да се докаже след проблемите в Джирото, а Алмейда се връща след катастрофа в Тура. „Отиваме на Вуелтата с мотивиран и силен отбор, а и съперниците ни са на високо ниво. Ще бъде интересно състезание,“ заключи Джанети.