Любомир Геджев за отношенията между БФ ММА и професионалните бойни вериги

Промоутърът и организатор на събития в бойните спортове Любомир Геджев коментира част от нашумелите теми в родния ММА в студиото на "Sportal Fight Club".

Един от пионерите на смесените бойни изкуства у нас дискутира с редактора в медията ни Борис Тонев инцидента от събитието Max Fight 62 на 19-и юли, когато Георги Валентинов отхапа част от ухото на Митко Илиев и намесата на Българската федерация по ММА в професионални ММА галавечери.

Носителят на черен колан по BJJ сподели до колко БФ ММА може да регулира такъв тип спортни събития и разкри защо повече не се ангажира с организирането на ММА галавечери, а с турнири по граплинг, BJJ и професионални бойни събития на веригата "Bare Knuckle Fighting Championship"