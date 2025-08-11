Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Любомир Геджев за отношенията между БФ ММА и професионалните бойни вериги

Любомир Геджев за отношенията между БФ ММА и професионалните бойни вериги

  • 11 авг 2025 | 14:01
  • 689
  • 0

Промоутърът и организатор на събития в бойните спортове Любомир Геджев коментира част от нашумелите теми в родния ММА в студиото на "Sportal Fight Club".

Един от пионерите на смесените бойни изкуства у нас дискутира с редактора в медията ни Борис Тонев инцидента от събитието Max Fight 62 на 19-и юли, когато Георги Валентинов отхапа част от ухото на Митко Илиев и намесата на Българската федерация по ММА в професионални ММА галавечери.

Носителят на черен колан по BJJ сподели до колко БФ ММА може да регулира такъв тип спортни събития и разкри защо повече не се ангажира с организирането на ММА галавечери, а с турнири по граплинг, BJJ и професионални бойни събития на веригата "Bare Knuckle Fighting Championship"

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

В Япония предприемат спешни мерки след смъртта на двама боксьори

В Япония предприемат спешни мерки след смъртта на двама боксьори

  • 11 авг 2025 | 11:21
  • 682
  • 0
Треньорът на Дю Плеси разкри част от стратегията за битката с Чимаев

Треньорът на Дю Плеси разкри част от стратегията за битката с Чимаев

  • 11 авг 2025 | 10:52
  • 737
  • 0
Станимира Петрова стана майка

Станимира Петрова стана майка

  • 11 авг 2025 | 10:41
  • 608
  • 3
Никола Стоянов отново предизвика Борислав Велев - Рой

Никола Стоянов отново предизвика Борислав Велев - Рой

  • 10 авг 2025 | 16:35
  • 1769
  • 0
Мартин Петков е в Тайланд за още един лагер

Мартин Петков е в Тайланд за още един лагер

  • 10 авг 2025 | 15:41
  • 686
  • 0
Мартин Иванов се завърна с гръмка победа

Мартин Иванов се завърна с гръмка победа

  • 10 авг 2025 | 14:45
  • 534
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 20266
  • 100
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 28192
  • 22
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 36
  • 0
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9547
  • 22
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 20978
  • 14
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 6350
  • 24