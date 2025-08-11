Популярни
  3. "Sportal Fight Club": Любомир Геджев за завръщането на BKFC в България

Любомир Геджев гостува в "Sportal Fight Club" преди третото издание на веригата за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship".

BKFC ще гостува в Бургас за първи път на 8-и ноември. В студиото ни Геджев сподели, че бойната гала в "Арена Бургас" ще бъде оглавена от професионалния боксьор Григор Саруханян.

В деня на битките без ръкавици в морския град ще се състоят и фестивал на бойните спортове, както и турнир по събмишън граплинг. Тези събития също ще бъдат организирани и проведени от Геджев и неговия екип "LG Sports and Entertainment".

ММА пионерът и неговият екип са били част и от организацията на събития на BKFC в ОАЕ, Испания, Италия, а скоро ще гостуват и в Черна гора, за да организират първата гала на BKFC в Будва. Носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу разказа в студиото за предизвикателствата по време на работата във всяка една от гореспоменатите държави, както и какви са отговорностите пред него, след като прие позицията на директор в отдел "Разрастване в глобален мащаб" на BKFC.

Цялото интервю с Любомир Геджев можете да видите тук:

