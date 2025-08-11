Популярни
Весела Лечева година след Париж 2024: Спортът и олимпизмът са онзи феномен, който е способен да обедини нацията ни

  • 11 авг 2025 | 09:59
  • 210
  • 0

Точно година след края на Летните олимпийски игри в Париж избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави спортисти, треньори и ръководители.

„Точно преди година бяха закрити XXXIII летни олимпийски игри в Париж 2024. Българските спортисти спечелиха 7 медала (3 златни, 1 сребърен, 3 бронзови). Париж остава завинаги в историята с олимпийските ни шампиони Карлос Насар, Семен Новиков и Магомед Рамазанов и щангистът Карлос Насар, сребърната медалистка Боряна Калейн и бронзовите Кимия Ализаде, Божидар Андреев и Хавиер Ибанес.

Това беше не само техен личен връх, но и такъв на поколения български специалисти. В Париж медали за България спечелиха и спортисти, родени извън пределите на страната ни, които ние приехме като свои деца.

Дните след Олимпийските игри в Париж бяха дни на гордост за целия български народ. Голяма част от спортистите продължават да са звезди в своите дисциплини. Спортът и олимпизмът са онзи феномен, който е способен да обедини нацията ни. Да го пазим и развиваме.

Като медалист от големи състезания знам, че тези медали са нещо много повече от парче желязо във витрината ви. Те са доказателство, че можете да сте най-добрите в света.

А за онези, които в Париж останаха в подножието на върха, пожелавам от сърце да продължат с двойни усилия за Лос Анджелис 2028“, завършва Лечева.

