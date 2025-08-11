Девойките по хандбал завършиха четвърти

Националният хандбален отбора на България за девойки до 17 години завърши на четвърто място на Европейското първенство в Косово, след като в малкия финал отстъпи пред Украйна с 29:36 (15:17, 14:19).

Мартина Тодорова реализира 12 попадения в малкия финал, но те не бяха достатъчни за успеха. Нася Асенова се разписа 7 пъти във вратата на украинките, 5 гола добави Стефани Стойкова.

Отборът на Италия спечели шампионата в Косово след победа на финала над Финландия с 38:34.

Вчера тимът на България остана на крачка от финала, след като отстъпи слез голяма борба на Италия с 30:33, като на два пъти навакса пасив от четири попадения. Ивет Костадинова бе лидер на тима с 9 гола, а Мартина Тодорова добави 7.