Живко Желев: Точките ни трябват

В неделя, ОФК Хасково приема Гигант (Съединение). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Наказаният Владислав Узунов отпада от състава на домакините.

„Мачовете ни с Гигант винаги са били интересни и оспорвани. Няма причина предстоящия да е различен. Излизаме срещу сериозен противник. Ще ни е доста тежко. Точките обаче ни трябват. Ще се борим за тях от първия до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.

Снимка: ОФК Хасково – фейсбук