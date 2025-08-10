35-годишен ветеран в НБА бе пуснат на свобода: Хванаха ме неподготвен, държаха ме без храна и вода

Баскетболистът Маркъс Морис бе освободен от обвиненията в измама, след като изплати дълг от 265 000 долара към казина в Лас Вегас, където миналата година е издал фалшиви чекове. Морис прекара 52 часа в ареста, а след освобождаването си подробно описа преживяното в Instagram.

Опитният НБА играч бе арестуван в края на юли на летище във Флорида, след като се разбра, че няма достатъчно средства в сметката си, за да покрие дълговете си, натрупани от издаването на фалшиви чекове на хотелите Wynn Las Vegas и MGM Grand през 2024 г.

След изплащането на дълга, обвиненията бяха свалени.

Веднага след излизането си от ареста, 35-годишният Морис се насочи към социалните мрежи, където изрази недоволството си. В публикация, която вече е изтрита, Морис написа, че е бил задържан "52 часа без гаранция, храна или вода", както и че арестът го е "хванал неподготвен".

Бившият баскетболист на Кливланд Кавалиърс, Филаделфия 76ърс, Лос Анджелис Клипърс, Ню Йорк Никс, Бостън Селтикс, Детройт Пистънс, Финикс Сънс и Хюстън Рокетс заяви, че той и брат му планират в бъдеще да разкажат историята за целия инцидент.

