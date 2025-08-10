Кевин Дюрант: Аз съм мечта за треньорите, не принизявайте моето величие

Суперзвездата Кевин Дюрант, който това лято премина от Финикс Сънс в Хюстън Рокетс, направи интересен коментар в социалната мрежа “X”. 36-годишното крило защити стила си на игра и изрази мнение, че много хора омаловажават величието му.

Официално: Кевин Дюрант премина в Хюстън Рокетс след мегасделка между седем отбора

“30 000 точки при нисък брой опити за стрелба. Аз съм мечта за треньорите. На 24 станах майстор във вкарването на точки. Оставете това, не ме е грижа дали съм най-добрият реализатор за всички времена. Принизявате величието ми в историята, наричайки ме така”, написа в “X” ветеранът.

30k points on low fga. Ima coaches dream. Dime dropper, I mastered scoring at 24 years old man. Give it a rest, I don’t care about being the best scorer ever. You are diminishing my all time greatness callin me that — Kevin Durant (@KDTrey5) August 9, 2025

Снимки: Gettyimages