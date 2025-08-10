Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Кевин Дюрант: Аз съм мечта за треньорите, не принизявайте моето величие

  10 авг 2025
Суперзвездата Кевин Дюрант, който това лято премина от Финикс Сънс в Хюстън Рокетс, направи интересен коментар в социалната мрежа “X”. 36-годишното крило защити стила си на игра и изрази мнение, че много хора омаловажават величието му.

Официално: Кевин Дюрант премина в Хюстън Рокетс след мегасделка между седем отбора

“30 000 точки при нисък брой опити за стрелба. Аз съм мечта за треньорите. На 24 станах майстор във вкарването на точки. Оставете това, не ме е грижа дали съм най-добрият реализатор за всички времена. Принизявате величието ми в историята, наричайки ме така”, написа в “X” ветеранът.

Снимки: Gettyimages

