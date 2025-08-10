Свиленград прие турнир по тенис за деца

На кортовете на ТК "Свиленград", гр.Свиленград се проведе седмия за годината турнир за момчета и момичета до 10 год. от веригата Киндер+ в България. В състезанието взеха участие 20 момчета и 17 момичета.

За девета поредна година, в България се провеждат турнири от веригата „Kinder+"- Kinder joy of moving tennis trophy 2024. В календара на БФТ за 2024 година, се предвиждат 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. В тях децата ще се съревновават помежду си, за да излъчат представителите за международните финали, които ще се проведат в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания.

Във финала при момчетата Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) победи с 6:2 Максим Малев (ТК "Малееви", гр.София). В мач за третото място Максим Мазнев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) се наложи с 6:4 над Бедик Тодоров (ТК "Локо 98", гр.Пловдив).

Във финала при момичетата Рая Илиева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) спечели с 6:2 срещу Петя Скорецова (ТК "Диана", гр.София). В мач за третото място Катлея Барболова (ТК "15:40", гр.София) победи с 5:4 Александра Манчева (ТК "ДИМ Тийм", Пловдив).

Във финала на утешителната надпревара при момчетата Яман Ата (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) се наложи с 4:1 над Филип Станев (ТК "Добрич", гр.Добрич).

Във финала на утешителната надпревара при момичетата Далия Чипилска (ТК "Изида", гр.Добрич) спечели с 4:1 срещу Тея Дамянова (ТК "Велто", гр.Варна)

Приз за честна игра беше връчен на Магдалена Атанасова (ТК "Свиленград", гр.Свиленград).