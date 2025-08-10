Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Свиленград прие турнир по тенис за деца

Свиленград прие турнир по тенис за деца

  • 10 авг 2025 | 15:02
  • 352
  • 0
Свиленград прие турнир по тенис за деца

На кортовете на ТК "Свиленград", гр.Свиленград се проведе седмия за годината турнир за момчета и момичета до 10 год. от веригата Киндер+ в България. В състезанието взеха участие 20 момчета и 17 момичета.

За девета поредна година, в България се провеждат турнири от веригата „Kinder+"- Kinder joy of moving tennis trophy 2024. В календара на БФТ за 2024 година, се предвиждат 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. В тях децата ще се съревновават помежду си, за да излъчат представителите за международните финали, които ще се проведат в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания.

Във финала при момчетата Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) победи с 6:2 Максим Малев (ТК "Малееви", гр.София). В мач за третото място Максим Мазнев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) се наложи с 6:4 над Бедик Тодоров (ТК "Локо 98", гр.Пловдив).

Във финала при момичетата Рая Илиева (ТК "Бароко Спорт", гр.София) спечели с 6:2 срещу Петя Скорецова (ТК "Диана", гр.София). В мач за третото място Катлея Барболова (ТК "15:40", гр.София) победи с 5:4 Александра Манчева (ТК "ДИМ Тийм", Пловдив).

Във финала на утешителната надпревара при момчетата Яман Ата (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) се наложи с 4:1 над Филип Станев (ТК "Добрич", гр.Добрич).

Във финала на утешителната надпревара при момичетата Далия Чипилска (ТК "Изида", гр.Добрич) спечели с 4:1 срещу Тея Дамянова (ТК "Велто", гр.Варна)

Приз за честна игра беше връчен на Магдалена Атанасова (ТК "Свиленград", гр.Свиленград).

Следвай ни:

Още от Тенис

Александър Василев отстъпи в първия си финал при мъжете

Александър Василев отстъпи в първия си финал при мъжете

  • 10 авг 2025 | 13:31
  • 1198
  • 0
Яник Синер играл голф с Карлос Алкарас

Яник Синер играл голф с Карлос Алкарас

  • 10 авг 2025 | 12:00
  • 677
  • 1
Синер безпроблемно стигна трети кръг в Синсинати

Синер безпроблемно стигна трети кръг в Синсинати

  • 10 авг 2025 | 10:07
  • 1173
  • 1
Новак Джокович се готви за US Open с гусла

Новак Джокович се готви за US Open с гусла

  • 10 авг 2025 | 09:55
  • 1235
  • 0
Изненади в Синсинати! Двама тенисисти от топ 15 бяха елиминирани

Изненади в Синсинати! Двама тенисисти от топ 15 бяха елиминирани

  • 10 авг 2025 | 08:02
  • 3099
  • 0
Тиафо зарадва публиката в Синсинати

Тиафо зарадва публиката в Синсинати

  • 10 авг 2025 | 06:27
  • 1355
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 37367
  • 152
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 7409
  • 40
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 19253
  • 62
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 18442
  • 76
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 9524
  • 14
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 56097
  • 13