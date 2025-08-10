Хюн-Мин Сон направи своя дебют за ФК Лос Анджелис

Националът на Южна Корея Хюн-Мин Сон заяви, че никога не е изпитвал толкова приветлива атмосфера на гостуващ мач, след като дебютира в Мейджър Лийг Сокър за ФК Лос Анджелис срещу Чикаго Файър, където беше посрещнат от препълнена публика на стадион "SeatGeek" в Илинойс. Той влезе като резерва в 61-вата минута на двубоя.

Лос Анджелис представи официално Сон

Сон се присъедини към американския тим с рекорден трансфер след 10-годишен престой в клуба от Премиър лийг Тотнъм. При "шпорите" той отбеляза 173 гола и направи 101 асистенции в 454 мача и ги изведе до първи трофей от 17 години, когато те спечелиха титлата в турнира Лига Европа през месец май. 33-годишният футболист тази нощ направи дебют за ФК Лос Анджелис, като изработи дузпа при равенството 2:2 с Чикаго.

"Беше вълнуващо време през цяла седмица, в която се присъединих към ФК Лос Анджелис. Имаше само едно нещо, което исках да направя, и днес, когато съм на терена, мисля, че беше фантастично. Резултатът е малко разочароващ, защото мисля, че трябваше да вземем три точки тук, но като цяло съм много, много щастлив и развълнуван", каза Сон пред медиите след двубоя.

"Наистина ми хареса. Никога не се е случвало да се вижда това при гостувания. Играех във Висшата лига. Когато бяхме на чужд терен, те винаги освиркваха мен и останалите съперникови играчи. Но беше хубаво да видя, че хората празнуват и се наслаждават на футбола тук", добави той.

Очаква се трансферът на Сон да резонира с многобройната корейска общност в Лос Анджелис. Стадионът на отбора се намира южно от Корейския квартал. Той следва стъпките на други международни звезди, които са играли за тима, включително Карлос Вела, Джорджо Киелини, Оливие Жиру, както и бившите му съотборници от Тотнъм Гарет Бейл и Юго Лорис. "Искам да се представя добре в МЛС, защото дойдох тук, за да направя това първенство голямо", допълни Сон.

ФК Лос Анджелис е на пето място в класирането на Западната конференция, а следващото им гостуване е на Ню Инглънд Революшън на 16 август.

Снимки: Gettyimages