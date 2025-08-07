Лос Анджелис представи официално Сон

Нападателят Хюн-мин Сон призна, че Лос Анджелис ФК не е бил неговият първи избор за нова дестинация, но е щастлив да се присъедини към отбора, който се радва на голяма подкрепа сред корейските почитатели на футбола в американския град. 33-годишният Сон осъществи трансфер в клуба от Мейджър лийг сокър (МЛС) в сряда, като за правата му английският Тотнъм ще получи 20 милиона лири. Това е най-скъпият трансфер в цялата история на МЛС, а Сон напуска Тотнъм след десет години в клуба, в които вкара 173 гола в 454 мача.

"От Ел Ей направиха всичко възможно, за да дойда тук. Ако трябва да бъда честен, първият ми избор не бе това. Но (генералният мениджър на ЛАФК) Джон Торингтън бе първият, който ми се обади след края на миналия сезон и промени намеренията ми. Щастлив съм да видя толкова много корейски фенове тук. Тяхна подкрепа е наистина невероятна. Иска ми се още сега да изляза на терена и да покажа на какво съм способен. Тук съм, за да играя и да побеждавам", каза нападателят, който спечели с Тотнъм трофея в Лига Европа през изминалия сезон.

"Да напусна Тотнъм не беше лесно, защото аз дадох всичко от себе си за този отбор. Но се нуждаех от ново предизвикателство и затова избрах ЛАФК. Вече съм стар, но все още съм добре физически, имам краката и качеството в играта", каза още той.

