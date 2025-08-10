Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Яник Синер играл голф с Карлос Алкарас

  • 10 авг 2025 | 12:00
Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер разкри, че е играл голф с испанеца Карлос Алкарас преди началото на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати.

"Да, играхме няколко пъти преди турнира. Не съм много добър в този спорт, но обичам да прекарвам времето си с различни неща. Утре имам почивен ден, така че може би ще играем пак няколко пъти. В Синсинати няма много възможности за забавление, така че имаме късмет, че има голф игрище тук. Има коли вляво от първата дупка. Ако топката ги удари, вината е моя", каза с чувство за хумор Синер, цитиран от Sportskeeda.

За последно двамата се срещнаха на финала на "Уимбълдън", когато Синер победи Алкарас и завоюва първа титла от турнира от Големия шлем на трева в кариерата си.

Във втория кръг на турнира "Мастърс" в Синсинати италианецът победи колумбийския квалификант Даниел Галан с 6:1, 6:1. Следващият му съперник ще бъде Габриел Диало (Канада).

