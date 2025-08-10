Един от най-зрелищните нокаути в историята на UFC

Популярни
  • 10 авг 2025 | 11:43
Илайджа Смит поднесе един от най-запомнящите се моменти в скорошната история на UFC, а и на 2025 г., като постигна зрелищен нокаут.

Попаднал в триъгълен захват с крака от Тошиоми Казама, Смит го вдигна и го тресна с мощен удар в земята, което нокаутира японския боец още в първия рунд.

Двубоят започна експлозивно, като Смит отрази ранна атака за събаряне и нанесе тежки удари. Казама опита няколко събмишъна, включително захват за крак и два опита за триъгълен захват.

Последният триъгълник изглеждаше стегнат, но Смит предприе опит за силово хвърляне, като вдигна Казама и го тресна на пода.

Ударът проработи и донесе един от най-бруталните нокаути, виждани някога в UFC APEX, като моментално предизвика сравнения с прочутия нокаут по същия начин на Куинтън Рампейдж Джаксън в PRIDE. Англоговорящите страни наричат изпълнението “пауърбомб” - силова бомба.

