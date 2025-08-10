Фриц спечели изцяло американски сблъсък

Американецът Тейлър Фриц се класира за втория кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Синсинати, САЩ, след като надви сънародника си Емилио Нава с 6:4, 6:4 за 69 минути.
Фриц бе изключително прецизен от началния си удар, като не допусна нито една двойна грешка и записа цели 12 аса. Нава също имаше силен сервис и стигна до 9 аса, но допусна 2 двойни грешки. Той обаче не реализира нито една от двете си възможности за пробив, докато Фриц стигна до два брейка.
В следващия кръг на турнира Фриц ще срещне Лоренцо Сонего от Италия, който елиминира Зизу Бергс с 6:3, 7:6(4).