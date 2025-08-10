Фриц спечели изцяло американски сблъсък

Американецът Тейлър Фриц се класира за втория кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Синсинати, САЩ, след като надви сънародника си Емилио Нава с 6:4, 6:4 за 69 минути.

Фриц бе изключително прецизен от началния си удар, като не допусна нито една двойна грешка и записа цели 12 аса. Нава също имаше силен сервис и стигна до 9 аса, но допусна 2 двойни грешки. Той обаче не реализира нито една от двете си възможности за пробив, докато Фриц стигна до два брейка.

Impressive fight from Emilio Nava but Taylor Fritz is too strong pic.twitter.com/tmdElkZRZC — Barstool Tennis (@StoolTennis) August 10, 2025

В следващия кръг на турнира Фриц ще срещне Лоренцо Сонего от Италия, който елиминира Зизу Бергс с 6:3, 7:6(4).