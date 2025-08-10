Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фриц спечели изцяло американски сблъсък

Фриц спечели изцяло американски сблъсък

  • 10 авг 2025 | 06:24
  • 156
  • 0
Фриц спечели изцяло американски сблъсък

Американецът Тейлър Фриц се класира за втория кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Синсинати, САЩ, след като надви сънародника си Емилио Нава с 6:4, 6:4 за 69 минути.

Фриц бе изключително прецизен от началния си удар, като не допусна нито една двойна грешка и записа цели 12 аса. Нава също имаше силен сервис и стигна до 9 аса, но допусна 2 двойни грешки. Той обаче не реализира нито една от двете си възможности за пробив, докато Фриц стигна до два брейка.

В следващия кръг на турнира Фриц ще срещне Лоренцо Сонего от Италия, който елиминира Зизу Бергс с 6:3, 7:6(4).

Следвай ни:

Още от Тенис

Двама българи ще играят един срещу друг на старта на квалификациите на турнира в София

Двама българи ще играят един срещу друг на старта на квалификациите на турнира в София

  • 9 авг 2025 | 20:03
  • 880
  • 0
Шиникова загуби финал в Германия

Шиникова загуби финал в Германия

  • 9 авг 2025 | 19:41
  • 836
  • 0
Виктор Марков и Пламен Милушев загубиха финала на двойки на турнир в София

Виктор Марков и Пламен Милушев загубиха финала на двойки на турнир в София

  • 9 авг 2025 | 18:12
  • 868
  • 0
Глушкова отпадна на полуфинал в Сърбия

Глушкова отпадна на полуфинал в Сърбия

  • 9 авг 2025 | 17:44
  • 510
  • 1
Лидия Енчева отпадна на полуфиналите в Румъния

Лидия Енчева отпадна на полуфиналите в Румъния

  • 9 авг 2025 | 17:19
  • 934
  • 1
Василев е финалист на турнир в София

Василев е финалист на турнир в София

  • 9 авг 2025 | 15:50
  • 978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 33977
  • 126
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 108392
  • 873
Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 24018
  • 109
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 11248
  • 6
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 41935
  • 8
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 22756
  • 32