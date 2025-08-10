Вондроушова успя да се противопостави на Сабаленка само в първия сет

Лидерът в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка спечели мача си от втория кръг в силния турнир в Синсинати, САЩ, срещу Маркета Вондроушова от Чехия. Беларуската тенисистка изпита трудности само в първия сет, но във втората част бе безапелационна и стигна до крайното 7:5, 6:1.

Съперничките си размениха по 4 аса, като Сабаленка беше по-прецизна и допусна два пъти по-малко двойни грешки. Вондроушова не успя да реализира нито една от 12-те си възможности за брейк, докато нейната съперничка стигна до 3 от 3 възможности за пробив.

Sabalenka d. Vondrousova 7-5 6-1



It’s a triumphant return for the defending champion.



6th consecutive win in Cincinnati for Aryna.



This is the place where she began to pick up ferocious form that took her to her 1st U.S. Open title.



✅1st win since Wimbledon



Watch out. 🐅 pic.twitter.com/Y1xSYTuHEx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 10, 2025

В следващия кръг Сабаленка ще играе срещу поставената под номер 30 Ема Радукану от Великобритания.

Другият мач, който трябваше да се състои след полунощ, така и не започна, като в него бе присъдена служебна победа на американката Аманда Анисимова срещу французойката Леолия Жанжан. Причината бе контузия на европейката.

🚨 Cincinnati Open Round 2 🎾



Léolia Jeanjean withdrew from the match due to injury, which resulted in Amanda Anisimova advancing by walkover without playing.@WTA @WTA_insider #WTACincinnati pic.twitter.com/6KJa8lFeuf — Sportify (@Sportify9095) August 10, 2025

Интересното е, че Анисимова все още не е записала и минута на кортовете в родината си, тъй като тя трябваше да започне участието си направо от втория кръг. Така в първия си мач в Синсинати представителката на домакините ще играе с рускинята Анна Калинская.