Вондроушова успя да се противопостави на Сабаленка само в първия сет

Лидерът в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка спечели мача си от втория кръг в силния турнир в Синсинати, САЩ, срещу Маркета Вондроушова от Чехия. Беларуската тенисистка изпита трудности само в първия сет, но във втората част бе безапелационна и стигна до крайното 7:5, 6:1.
Съперничките си размениха по 4 аса, като Сабаленка беше по-прецизна и допусна два пъти по-малко двойни грешки. Вондроушова не успя да реализира нито една от 12-те си възможности за брейк, докато нейната съперничка стигна до 3 от 3 възможности за пробив.
В следващия кръг Сабаленка ще играе срещу поставената под номер 30 Ема Радукану от Великобритания.
Другият мач, който трябваше да се състои след полунощ, така и не започна, като в него бе присъдена служебна победа на американката Аманда Анисимова срещу французойката Леолия Жанжан. Причината бе контузия на европейката.
Интересното е, че Анисимова все още не е записала и минута на кортовете в родината си, тъй като тя трябваше да започне участието си направо от втория кръг. Така в първия си мач в Синсинати представителката на домакините ще играе с рускинята Анна Калинская.