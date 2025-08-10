Лион удари Хетафе в края на бурното лято

Отборът на Лион победи тима на Хетафе с 2:1 в последната контрола на двата тима от предсезонната им подготовка.

В 24-ата минута Жорж Микаутадзе пропусна дузпа за олимпийците, но веднага след това се поправи и откри резултата в 25-ата. Четвърт час по-късно реферът отсъди нова дузпа, като този път тя бе в полза на испанския тим и в 39-ата минута Луис Мийя изравни от бялата точка.

След почивката Хетафе остана с човек по-малко в 62-рата заради червения картон на Джене. Нарушението доведе до трета дузпа в срещата, която отново бе в полза на французите. Тя бе превърната в гол от Енсли Мейтланд-Найлс в 63-ата минута.

До края не паднаха нови голове и съперниците официално сложиха край на своята подготовка.

💪 A victory to wrap up this preseason 🔥



2-1 #OLGCF pic.twitter.com/uNoq9B2nLC — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) August 9, 2025

Лион също така приключва един много бурен период между две кампании, който започна с шокиращата новина, че тимът ще бъде изваден от френската Лига 1 заради финансови нарушения.

Изхвърлиха Лион в Лига 2

Седемкратният шампион обжалва решението на Френската лига и не само запази елитния си статут, но и тепърва предстои да се включи в европейските клубни турнири, където ще участва във втория по сила турнир на УЕФА — Лига Европа.

Лион спечели обжалването и се завръща

Иначе в Лига 1 Лион ще започне сезона с гостуване на Ланс идната седмица, на 16-и август от 18:00 часа българско време, докато Хетафе също ще има визита на тима на Селта, която ще бъде на 17-и август (неделя) също от 18:00 часа.