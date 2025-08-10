Борнемут и Реал Сосиедад се занулиха в последната си контрола

Отборите на Борнемут и Реал Сосиедад приключиха предсезонната си подготовка с нулево равенство в приятелски мач помежду си. “Баските” трябва да съжаляват, че не се поздравиха с успеха, тъй като в първата минута на продължението на първото полувреме Оярсабал пропусна дузпа.

🤝 Empate en el último amistoso. El próximo sábado arrancaremos la temporada en Mestalla.#AFCBRealSociedad pic.twitter.com/kWpYKc2mvz — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 9, 2025

И двата тима ще открият официалната си кампания за новия сезон идната седмица, като Борнемут ще посрещне шампиона Ливърпул на 15-и август (петък) от 22:00 часа българско време. Ден по-късно, на 16-и август (събота) от 22:30 часа Реал Сосиедад ще гостува на Валенсия.