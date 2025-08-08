Популярни
Валери Домовчийски: Да зарадваме фенове
  • 8 авг 2025 | 09:53
  • 608
  • 0
Утре новакът СФК Раковски (Раковски) приема Левски (Карлово). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Марин Димитров отпада от състава на домакините заради наказание.

„Предстои ни първи домакински двубой. Ясно е, че целта е да го спечелим. Ще е доста трудно. Съперникът се представи добре в контролите по време на подготовката. Започна първенството с победа. Ще направим възможното да зарадваме нашите фенове. Разчитаме на подкрепата им“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

