Валери Домовчийски: Да зарадваме фенове

Утре новакът СФК Раковски (Раковски) приема Левски (Карлово). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Марин Димитров отпада от състава на домакините заради наказание.

„Предстои ни първи домакински двубой. Ясно е, че целта е да го спечелим. Ще е доста трудно. Съперникът се представи добре в контролите по време на подготовката. Започна първенството с победа. Ще направим възможното да зарадваме нашите фенове. Разчитаме на подкрепата им“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.