Редовски: Да внимаваме

Утре Балкан (Ботевград) приема Германея (Сапарева баня). Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои ни първи мач от първенството на нашия стадион. Ще е тежък. Подготвяме се максимално сериозно. Срещу нас е непознат противник. Трябва много да внимаваме. Стартът винаги е коварен. Започнахме с победа, за която ни помогна късмета. Сега трябва да изиграем 90-те минути пределно концентрирани за да се радваме след последния сигнал на съдията“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

Снимка: fcbalkan1929.com