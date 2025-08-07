Асеновец се подсили с трима

Александър Христев, Георги Георгиев и Александър Карталов ще играят Асеновец (Асеновград) през току що започналия сезон на Югоизточната Трета лига. Първият е централен защитник, юноша на Ботев (Пловдив), играл в Efbet Лига с екипа на Витоша (Бистрица). Бил е още част от съставите на играл е още за Атлетик (Куклен), Спартак (Пловдив).
190-сантиметровия Карталов е централен нападател от Ботев (Пловдив). 19-годишния вече има опит в Трета лига, като част от втория отбор на „канарчетата“.
Георгиев е крило от Хебър (Пазарджик).
