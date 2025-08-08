Популярни
»

Гледай на живо

Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Георги Каменов: Да ги затрудним

Георги Каменов: Да ги затрудним

  • 8 авг 2025 | 09:25
  • 311
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград приема отбора на Несебър. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. От състава на домакините отпада наказания Кристиян Георгиев. 

„Започнахме първенството с добър резултат. В Казанлък се представихме както трябва в началния половин мач. След него останахме с намален състав и съперника владееше инициативата, но издържахме. Ще е доста тежък предстоящия мач. Ще направим възможното да затрудним противника. Амбицирани сме да спечелим и ще се борим за това 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 4740
  • 3
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 2903
  • 15
Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

  • 8 авг 2025 | 03:14
  • 11330
  • 6
Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

  • 8 авг 2025 | 01:11
  • 1465
  • 2
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 3367
  • 2
Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

  • 8 авг 2025 | 00:03
  • 6211
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 1874
  • 23
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 2903
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 4740
  • 3
Теглят жребия за Sesame НБЛ

Теглят жребия за Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:00
  • 802
  • 0
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 183383
  • 1020
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 29915
  • 52