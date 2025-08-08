Георги Каменов: Да ги затрудним

Утре едноименния тим на Димитровград приема отбора на Несебър. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. От състава на домакините отпада наказания Кристиян Георгиев.

„Започнахме първенството с добър резултат. В Казанлък се представихме както трябва в началния половин мач. След него останахме с намален състав и съперника владееше инициативата, но издържахме. Ще е доста тежък предстоящия мач. Ще направим възможното да затрудним противника. Амбицирани сме да спечелим и ще се борим за това 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.