Фейт Кипиегон загатва за смела промяна в кариерата си след Световното

Трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон постоянно се стреми към нови върхове, загатвайки за голяма промяна в кариерата си.

От преследването на миля под четири минути до планирането на бъдещ маратонски дебют, кенийската звезда е изпълнена с мотивация. Основната ѝ движеща сила обаче е да вдъхновява другите, особено седемгодишната си дъщеря и следващото поколение атлетки.

Вече смятана за една от най-великите бегачки на дълги разстояния на всички времена, гладът на Фейт Кипиегон за постижения остава ненаситен. Натовареният ѝ график включва опит за световен рекорд на 3000 метра на Диамантената лига в Силезия на 16 август, последван от защита на титлите ѝ на 1500 метра и 5000 метра на Световното първенство в Токио. Фейт Кипиегон възнамерява да завърши сезона на състезанието за жени Athlos в Ню Йорк през октомври.

Въпреки този натоварен график, Кипиегон изглеждаше спокойна и весела по време на скорошен видео разговор на Световната атлетика, цитиран от Athletics Weekly. Докато е във върхова форма, Фейт Кипиегон вече гледа към маратона. "Не знам кога ще премина на шосе“, призна тя, "но се надявам скоро. Не ставам по-млада. Ще го обявя след Световното първенство.“

Четирикратната световна шампионка се надява да добави още медали към колекцията си в Токио. Размишлявайки върху сребърния си медал в Доха през 2019 г., след завръщането си от майчинство, тя призна, че това е преживяване, което ѝ е променило живота. "Доха ме направи това, което съм днес. Спечелването на сребро след раждането ме направи по-силна, накара ме да повярвам, че все още мога да печеля медали и да чупя рекорди“, разкри тя.

Що се отнася до 3000 метра в Силезия, Фейт Кипиегон се стреми да подобри личния си рекорд и потенциално да се бори с дългогодишния световен рекорд. "Ще се осмеля да опитам“, заяви тя. "Винаги е по-добре да опиташ, отколкото да не опиташ.“

"Това е начин на мислене“, обясни тя, когато я попитаха как поддържа високите си стандарти. "Става въпрос за подготовка, търпение и това, което искате да постигнете, за да може следващото поколение да се вдъхновява от вас.“

