  3. Муун, Морис и Кодъри в здрава битка в овчарския скок на Диамантената лига в Брюксел

Муун, Морис и Кодъри в здрава битка в овчарския скок на Диамантената лига в Брюксел

  • 9 авг 2025 | 18:25
Американските звезди Кейти Муун и Санди Морис ще се изправят срещу британката Моли Кодъри в овчарския скок на Диамантената лига в Брюксел на 22 август.

Три от най-добрите състезателки в света в дисциплината ще се срещнат на предпоследния турнир от Диамантената лига за сезона в Брюксел.

Олимпийската шампионка от 2021 г. Кейти Муун, сребърната медалистка от Олимпийските игри през 2016 г. Санди Морис и настоящата световна шампионка на закрито Моли Кодъри ще се състезават на Allianz Memorial Van Damme на 22 август.

Муун спечели титлата в Диамантената лига през 2023 г. и се надява да си върне диамантения трофей след силното си завръщане във форма тази година. Американската звезда постигна победи в Рабат и Париж и завърши втора в Доха и Лондон, което я поставя в добра позиция за квалификация за финала на Диамантената лига в Цюрих на 27 и 28 август.

Сънародничката ѝ Морис в момента води в класирането благодарение на победите си в Рим и Стокхолм през юни.

Британката Кодъри спечели първата си световна титла на закрито в Глазгоу миналата година и ще се стреми да добави диамантения трофей към колекцията си.

25-годишната състезателка започна сезона си с победа в Доха и също е на път да достигне финала в Цюрих.

Джеферсън-Уудън и Джейкъбс се отправят към Брюксел

Американската звезда Мелиса Джеферсън-Уудън и олимпийският шампион на 100 м от Токио 2021 Марсел Джейкъбс също ще се състезават на турнира от Диамантената лига Allianz Memorial Van Damme в Брюксел на 22 август.

Звезди в тласкането на гюле се изправят една срещу друга в Брюксел

Чейс Джаксън от САЩ, Сара Митън от Канада и Джесика Схилдер от Нидерландия ще се изправят една срещу друга в тласкането на гюле в Брюксел.

Снимки: Imago

