България U21 с тежка втора загуба на Мондиал 2025

Националният отбор на България за девойки до 21 години допусна драматична втора загуба на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Момичетата на селекционера Драган Нешич отстъпиха много трудно на Чили с 2:3 (24:26, 25:19, 25:22, 14:25, 10:15) в третия си мач от Група D на Мондиала, игран този следобед.

България U21 с първа победа на Мондиал 2025

По този начин българските девойки са на 3-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 2 загуби и 4 точки, като запазват реални шансове да продължат в следващата фаза на първенството. Утре (10 август) е почивен ден на турнира, а в понеделник (11 август) България ще играе срещу непобедения до момента отбор на Япония. Срещата е отново от 15,00 часа българско време.

Най-резултатна за България за пореден път бе Ива Дудова със страхотните 25 точки (6 блока! и 4 аса). Виктория Димитрова (2 блока и 1 ас) и Виктория Коева (2 аса) добавиха още 13 и 11 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

За тима на Чили Доминга Айлвин реализира фантастичните 27 точки (3 блока и 4 аса), а Петра Шварцман завърши с 24 точки (1 ас) за победата.

