  • 9 авг 2025 | 17:19
  • 224
  • 1
Лидия Енчева отпадна на полуфиналите в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 българка загуби от петата в схемата представителка на домакините Бианка Барбукеску с 6:2, 3:6, 1:6 за 2:11 часа на корта.

Енчева спечели убедително първия сет, но в следващите два взе само четири гейма и приключи участие в надпреварата.

Българката спечели първа титлата в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния) в края на юни, а през юли игра финал на турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия), достигайки до рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста на WTA.

