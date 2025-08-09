Популярни
  • 9 авг 2025 | 15:50
Василев е финалист на турнир в София

Александър Василев се класира за финала на сингъл на турнира за мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Василев победи номер 8 в схемата Никита Мащаков (Украйна) със 7:5, 6:2. Двубоят продължи час и 52 минути.

18-годишният българин поведе с 4:1 в първия сет, но допусна изравняване - 4:4. След това той спечели сета със 7:5 с пробив във последния гейм. Във втората част Василев изостанас 1:2, но взе следващите пет гейма и затвори мача. За него това е четвърта поредна победа на турнира без да загуби сет.

В спор за титлата Василев ще играе срещу номер 4 в схемата Тома Форел (Франция). Финалната среща е утре от 10.00 часа.

По-късно днес Виктор Марков и Пламен Милушев излизат на финала в надпреварата на двойки срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.

