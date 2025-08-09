Италия започва подготовка за Мондиал 2025 с 15 играчи

Световният шампион Италия получи кратка почивка след финала на тазгодишната Волейболната Лига на нациите, който загуби от Полша, и сега ще започне подготовка за Мондиал 2025 във Филипините (12-28 септември), където ще защитава титлата си.

Селекционерът на "Скуадра адзура" Фердинандо де Джорджи обяви списък от 15 състезатели, които ще участват в подготвителния лагер в Червия, а за самото световно първенство ще отпадне един от тях. Съставът е почти идентичен с този от финалите на Лигата на нациите в Китай, като единствената интрига е свързана с избора на четирима от петимата централни блокировачи.

Отборът ще остане в Червия до четвъртък, където ще проведе интензивни занимания. Де Джорджи вече намекна, че последната контрола преди Световното ще бъде решаваща за окончателния състав. Преди нея от 29-и до 31-и август в в Торино ще се проведе силен приятелски турнир с отборите на Германия, Нидерландия и Турция.

Съставът на Италия, който ще води подготовка за Световното първенство във Филипините:

Разпределители:

Симоне Джанели

Рикардо Сбертоли

Диагонали:

Камил Рихлицки

Юри Романо

Посрещачи:

Матиа Ботоло

Даниеле Лавиа

Алесандро Микиелето

Лука Поро

Центрове:

Джанлука Галаси

Симоне Анцани

Джовани Гарджуло

Роберто Русо

Джовани Сангуинети

Либера:

Фабио Балазо

Доменико Паче.

Снимки: en.volleyballworld.com