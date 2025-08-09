Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Италия започва подготовка за Мондиал 2025 с 15 играчи

Италия започва подготовка за Мондиал 2025 с 15 играчи

  • 9 авг 2025 | 15:08
  • 293
  • 0

Световният шампион Италия получи кратка почивка след финала на тазгодишната Волейболната Лига на нациите, който загуби от Полша, и сега ще започне подготовка за Мондиал 2025 във Филипините (12-28 септември), където ще защитава титлата си.

Безкомпромисна Полша отнесе Италия и грабна титлата във VNL!
Безкомпромисна Полша отнесе Италия и грабна титлата във VNL!

Селекционерът на "Скуадра адзура" Фердинандо де Джорджи обяви списък от 15 състезатели, които ще участват в подготвителния лагер в Червия, а за самото световно първенство ще отпадне един от тях. Съставът е почти идентичен с този от финалите на Лигата на нациите в Китай, като единствената интрига е свързана с избора на четирима от петимата централни блокировачи.

Де Джорджи се извини на играчите си за грешката в състава на финала на Лигата на нациите
Де Джорджи се извини на играчите си за грешката в състава на финала на Лигата на нациите

Отборът ще остане в Червия до четвъртък, където ще проведе интензивни занимания. Де Джорджи вече намекна, че последната контрола преди Световното ще бъде решаваща за окончателния състав. Преди нея от 29-и до 31-и август в в Торино ще се проведе силен приятелски турнир с отборите на Германия, Нидерландия и Турция.

Съставът на Италия, който ще води подготовка за Световното първенство във Филипините:

Разпределители:

Симоне Джанели

Рикардо Сбертоли

Диагонали:

Камил Рихлицки

Юри Романо

Посрещачи:

Матиа Ботоло

Даниеле Лавиа

Алесандро Микиелето

Лука Поро

Центрове:

Джанлука Галаси

Симоне Анцани

Джовани Гарджуло

Роберто Русо

Джовани Сангуинети

Либера:

Фабио Балазо

Доменико Паче.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов от "Traitors: Игра на предатели" - 10 интересни факта за легендарния волейболист

Владо Николов от "Traitors: Игра на предатели" - 10 интересни факта за легендарния волейболист

  • 9 авг 2025 | 13:38
  • 2427
  • 2
Българският волейбол може да покори нови върхове с по-мощна подкрепа от бизнеса

Българският волейбол може да покори нови върхове с по-мощна подкрепа от бизнеса

  • 9 авг 2025 | 13:06
  • 597
  • 1
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 16694
  • 12
Светослав Станков официално ще играе в гръцкия Кифисия

Светослав Станков официално ще играе в гръцкия Кифисия

  • 8 авг 2025 | 18:25
  • 1231
  • 0
Млада националка избрана в предсезония отбор на конференцията си в САЩ

Млада националка избрана в предсезония отбор на конференцията си в САЩ

  • 8 авг 2025 | 18:09
  • 1693
  • 1
Ето точно кой е новият отбор на Мирослава Паскова в САЩ

Ето точно кой е новият отбор на Мирослава Паскова в САЩ

  • 8 авг 2025 | 18:02
  • 984
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 1251
  • 0
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 16062
  • 23
Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 3770
  • 1
Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 16997
  • 157
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 16694
  • 12
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12077
  • 6