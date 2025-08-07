Де Джорджи се извини на играчите си за грешката в състава на финала на Лигата на нациите

Селекционерът на световния шампион Италия Фердинандо Де Джорджи коментира грубата грешка на треньорския щаб по време на финала на Лигата на нациите с Полша, загубен с 0:3.

Ще припомним, че преди началото на втория гейм италианците объркаха тотално стартовия си състав. Разпределителят Симоне Джанели се озова на диагонал с посрещачата Даниеле Лавиа. Но и двамата се озоваха на постовете на центровете. Другият посрещач Алесандро Микиелето пък беше на поста на разпределителя в състава. Единственият, който се озова на позицията си в схемата, базирана на състава от първия гейм, беше диагоналът Камил Рихлицки. Заради това объркване, съдиите отсъдиха няколко пъти грешка в нареждането на италианците, а те загубиха гейма с 19:25.

"Среброто блести, но в спорта не е толкова ярко. Това е медал, който се печели със загуба на последния мач. Но за Италия той има голяма стойност. Това са три месеца и половина работа и участието на 24 играчи, които тренираха, за да се борят докрай. Именно тази стойност остава и в навечерието на ключовото събитие на сезона - Световното първенство. "Първият и третият гейм ще ни помогнат да се съсредоточим върху някои аспекти, не само върху играта. Вторият беше различен. Допуснахме грешка на пейката. Грешка, която не трябваше да се прави, но която, за съжаление, се случи. И създаде проблеми на момчетата, на които се извинявам! В Италия взаимопомощта е дълбоко ценена. Когато се случи грешка, ние се опитваме да помогнем и да подобрим ситуацията. Не търсим някой, когото да обвиним, ние се опитваме да станем по-добри! Тези, които търсят някой, когото да обвинят, вече са загубили! Нека се погрижим за стойността. Това е първият медал на Италия в Лигата на нациите. И ще работим за по-нататъшни успехи. Сигурен съм, че резултатът не е краят, а началото. Резултатът от Лигата на нациите не е краят на пътя, а началото, да побеждаваме с кураж!", написа Де Джорджи в профилите си в социалните мрежи.

