Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Де Джорджи се извини на играчите си за грешката в състава на финала на Лигата на нациите

Де Джорджи се извини на играчите си за грешката в състава на финала на Лигата на нациите

  • 7 авг 2025 | 18:49
  • 440
  • 0

Селекционерът на световния шампион Италия Фердинандо Де Джорджи коментира грубата грешка на треньорския щаб по време на финала на Лигата на нациите с Полша, загубен с 0:3.

Безкомпромисна Полша отнесе Италия и грабна титлата във VNL!
Безкомпромисна Полша отнесе Италия и грабна титлата във VNL!

Ще припомним, че преди началото на втория гейм италианците объркаха тотално стартовия си състав. Разпределителят Симоне Джанели се озова на диагонал с посрещачата Даниеле Лавиа. Но и двамата се озоваха на постовете на центровете. Другият посрещач Алесандро Микиелето пък беше на поста на разпределителя в състава. Единственият, който се озова на позицията си в схемата, базирана на състава от първия гейм, беше диагоналът Камил Рихлицки. Заради това объркване, съдиите отсъдиха няколко пъти грешка в нареждането на италианците, а те загубиха гейма с 19:25.

"Среброто блести, но в спорта не е толкова ярко. Това е медал, който се печели със загуба на последния мач. Но за Италия той има голяма стойност. Това са три месеца и половина работа и участието на 24 играчи, които тренираха, за да се борят докрай. Именно тази стойност остава и в навечерието на ключовото събитие на сезона - Световното първенство.

"Първият и третият гейм ще ни помогнат да се съсредоточим върху някои аспекти, не само върху играта. Вторият беше различен. Допуснахме грешка на пейката. Грешка, която не трябваше да се прави, но която, за съжаление, се случи. И създаде проблеми на момчетата, на които се извинявам!

В Италия взаимопомощта е дълбоко ценена. Когато се случи грешка, ние се опитваме да помогнем и да подобрим ситуацията. Не търсим някой, когото да обвиним, ние се опитваме да станем по-добри! Тези, които търсят някой, когото да обвинят, вече са загубили!

Нека се погрижим за стойността. Това е първият медал на Италия в Лигата на нациите. И ще работим за по-нататъшни успехи. Сигурен съм, че резултатът не е краят, а началото. Резултатът от Лигата на нациите не е краят на пътя, а началото, да побеждаваме с кураж!", написа Де Джорджи в профилите си в социалните мрежи.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Фалстарт на България U21 срещу Бразилия на Мондиал 2025

Фалстарт на България U21 срещу Бразилия на Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 13:54
  • 1786
  • 0
България U21 надигра два пъти Бразилия и веднъж Германия в контролни срещи

България U21 надигра два пъти Бразилия и веднъж Германия в контролни срещи

  • 7 авг 2025 | 13:38
  • 1582
  • 0
Драган Нешич: Женският волейбол в България има светло бъдеще

Драган Нешич: Женският волейбол в България има светло бъдеще

  • 6 авг 2025 | 13:23
  • 1752
  • 7
Ето как тренират волейболните ни национали в Самоков

Ето как тренират волейболните ни национали в Самоков

  • 5 авг 2025 | 17:28
  • 4158
  • 6
Волейболистките на България U21 пътуваха 30 часа до Сурабая

Волейболистките на България U21 пътуваха 30 часа до Сурабая

  • 5 авг 2025 | 16:05
  • 4597
  • 2
Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!

Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!

  • 5 авг 2025 | 15:49
  • 4185
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 1950
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12808
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11577
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12728
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18836
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7538
  • 15