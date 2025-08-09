Добрич 07 ще играе във Висшата лига на НВЛ

Отборът на Добрич 07 (Добрич) ще играе във Висшата волейболна лига през новия сезон в НВЛ.

“Уважаеми съграждани, приятели и поддръжници на волейбола в нашия град, искаме да Ви информираме, че отборът на Добруджа 07 ще се състезава във Висшата лига през предстоящия сезон. Това е важна и стратегическа стъпка, която предприемаме с цел стабилизиране и оздравяване на клуба – както във финансов, така и в организационен план.

Благодарение на подкрепата на Община Добрич, имаме необходимата основа и стабилност, върху която можем да градим с увереност бъдещето на волейбола в нашия град.

Нашата основна цел остава ясна – да изградим сигурна и мотивираща среда за развитие на децата и младите състезатели. Това е пътят, по който вярваме, че ще се върнем възможно най-скоро сред елита на българския волейбол – Efbet Супер Волей.

Призоваваме всички вас – фенове, родители, бивши и настоящи състезатели, партньори и приятели – да подкрепите отбора в този нов етап. С вашата подкрепа и общи усилия вярваме, че можем отново да превърнем Добруджа 07 в символ на гордост за нашия град”, написаха от Добрич 07.