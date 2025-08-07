Добруджа 07 (Добрич) има нов президент

Популярни
  • 7 авг 2025 | 20:03
  • 543
  • 0

Волейболният отбор Добрич 07 (Добрич) има нов президент.

Това е бившият волейболист и старши треньор на отбора Димитър Маринков, установи проверка на Sportal.bg в Търговския регистър.

Маринков бе избран за председател на Управителния съвет на клуба на Общо събрание на клуба, на което бе освободен досегашния президент Тодорин Ненчев.

Другите двама члена на УС са Пламен Великов и Камен Неделчев.

През изминалия сезон Добруджа 07 успя да запази мястото си в efbet Супер Волей, но на 21 юли тимът от Добрич не получи лиценз от Националната волейбола лига.

"Недопускането на ВК Добруджа 07 е във връзка с чл.19.1, който третира финансови задължения към състезатели, треньори, членове на щаба. Освен това нямаме и представено удостоверение от НАП, че клубът няма задължения, което е също задължително. Искрено се надявахме, че колегите от Добрич ще успеят да разрешат проблемите си и да стартират, защото Добрич винаги е бил волейболен център, но правилата и задълженията трябва да се спазват. Казвали сме го, че волейболните клубове трябва да бъдем еталон за коректност и финансов феърплей. При тази ситуация, всеки кръг ще има един почиващ", обясни тогава президентът на НВЛ-мъже Живко Желев.

От НВЛ дадоха срок до 15 август на Добруджа 07 да заявят или откажат участие във Висшата лига.

По информация на Sportal.bg, Добруджа 07 ще играе във Висшата лига през сезон 20025/2026.

