  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Осем българи ще участват на "Чалънджър"-а в София

Осем българи ще участват на "Чалънджър"-а в София

  • 9 авг 2025 | 14:18
  • 258
  • 0
Осем българи ще участват на "Чалънджър"-а в София

Осем българи ще вземат участие на турнира от категория "Чалънджър" 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Квалификациите на надпреварата започват утре в 10.00 часа на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха "уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема.

Янаки Милев ще участва с ранкинга си в квалификациите. Пьотр Нестеров, Анас Маздрашки, Виктор Киров и Виктор Марков имат "уайлд кард" за квалификациите.

Жребият за надпреварата ще се тегли днес в 18.00 часа.

В края на следващата седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория категория АТП Чалъндър 75 с награден фонд 91 250 евро.

