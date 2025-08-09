Медведев: Не подценявайте варианта някой да надвие Синер и Алкарас

Имаше време, не толкова отдавна, когато Даниил Медведев се очертаваше като възможния флагман на новото поколение.

След като в началото на кариерата си беше задушен от последните години на ерата на „Голямата тройка“, той беше човекът, който спря опита на Новак Джокович да спечели исторически календарен Голям шлем във финала на US Open 2021. Шест месеца по-късно Медведев стана първият тенисист след 2004 г., различен от Роджър Федерер, Рафаел Надал, Джокович и Анди Мъри (добавен като част от „Голямата четворка“), който оглави ATP ранглистата.

Но не след дълго ерата на Голямата тройка отстъпи място на дуото Карлос Алкарас и Яник Синер, които спечелиха последните седем турнира от Големия шлем. Сега, на 29 години и осъзнавайки, че няма да може просто да „изчака“ края им, Медведев е решен да направи всичко възможно, за да избегне ново почти пълно отсъствие от титли в Шлема през идните сезони.

„Яник и Карлос играят невероятно, те са топ 2 в момента и играят по-добре от всички останали, но никога не подценявайте третия човек, който може да дойде и да ги предизвика,“ каза Медведев пред ATPTour.com.

„Много се говори: ‘Как е възможно никой да не е близо до тях?’ Карлос, когато беше на 17, дойде в Тура и всички се чудеха ‘Как може да удря толкова силно? Мога да тренирам по 10 часа на ден и пак да не удрям така.’ Така че, когато има дни, в които не пропуска — а това се случва често — няма шанс за нас. Същото е и със Синер, той е наистина много силен играч.“

Това е типично за Медведев – остър и премерен анализ от един от най-мислещите тактици в играта. Винаги е бил ученик на спорта, принуден да се адаптира и анализира, за да успее в може би най-трудната ера в мъжкия тенис. Сега, докато Синер и Алкарас са в центъра на вниманието, той знае колко бързо може да се промени обстановката.

„Помня Роджър и Рафа: когато Рафа беше на 20-21, вече имаше две или три титли от Ролан Гарос. Говореше се за времето, когато спечели Уимбълдън за първи път — първият му Шлем извън Ролан Гарос.

И тогава, когато всички мислеха, че двамата ще си поделят всички титли от Шлема, се появи един сръбски играч малко по-късно и спечели повече от тях.“

В шестте финала на турнир от Големия шлем (1-5) Медведев се е изправял три пъти срещу Джокович, два пъти срещу Надал и най-скоро срещу Синер на Australian Open миналата година. Въпреки това, той е един от едва трима играчи, които имат победи срещу Синер и Алкарас в големи турнири.

Въпреки това, 2025 г. е далеч от гладка. Двукратен финалист в турнир от Шлема през последните две години, Медведев този сезон не е минавал втори кръг на нито един Шлем, отпадайки рано в Мелбърн, Париж и Лондон.

„Забавно е, защото много хора ме питат за Яник и Карлос, но в Шлемовете тази година изобщо не съм играл с тях, играх много по-слабо,“ казва Медведев. „Това е нещо като ‘добър’ проблем за мен, защото искам да съм там, където са те – четвърти кръг или четвъртфинал. Не мисля, че ще ми е трудно, защото вече беше трудно. Успях да го направя веднъж срещу Новак.“

Той осъзнава, че новата вълна носи уникално предизвикателство. Докато неговият контраатакуващ стил с плоски удари може да неутрализира темпото и да изнервя агресорите, Синер и Алкарас притежават друго ниво на атлетизъм и чиста сила, което често може да пробие всяка защита — включително и неговата. Но той знае, че не са непобедими.

„Те са силни играчи, но също така и двамата понякога губят,“ казва той. „Например Яник загуби от Саша [Бублик] в Хале, а Саша спечели турнира. Карлос загуби от Ботик [Ван де Зандсхулп] преди по-малко от година… Всеки път, когато си на корта срещу тях, трябва да опиташ да спечелиш.“

Тази година обаче Медведев рядко стига до тези сблъсъци. След поредица от непостоянни резултати шампионът от Nitto ATP Finals 2020 е паднал до 19-о място в PIF ATP Live Race To Turin, опитвайки се да се класира за седма поредна година.

С рекорд от 26-16 за сезона (по Infosys ATP Win/Loss Index), той признава, че не е лесно да се определи точната причина за трудностите, но вижда „възможност“ на твърди кортове, любимата му настилка.

„В тениса е много трудно, защото мога да дам 10 причини и да не знам коя е основната,“ казва Медведев. „Каквото и да правим, просто се опитваме да се подобряваме. Седнахме с екипа: Къде можем да бъдем по-добри? Какво можем да променим? Обсъдихме някои неща и ще се опитам да ги приложа.

Това е най-вълнуващата част от сезона – твърди кортове чак до Маями догодина. Ще дам най-доброто от себе си и ще се наслаждавам. Това е възможност и искам да я приема като предизвикателство да вдигна нивото си в големите моменти, стъпка по стъпка.“

Въпреки че в момента е на 19-о място и с 11 позиции извън зоната за класиране за Торино, Медведев не изпада в паника:

„На този етап от сезона Торино е далеч за всички, освен за Карлос и Яник, които със сигурност ще са там, и може би Саша [Зверев], който има достатъчно точки, за да е по-спокоен. За всички останали – в някои турнири ти играеш добре, в други някой друг играе добре – или печелиш, или губиш.

Обикновено съм бил в по-добра позиция по това време на годината, но съм много близо… Нужно е само да направиш четвъртфинал на Мастърс 1000 и почти си там. Просто трябва да играя добре.“